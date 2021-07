Chiara Ferragni scende in campo a fianco delle donne. (Di domenica 18 luglio 2021) Chiara Ferragni combatte a fianco delle donne: da sostegno a tutte le imprenditrice italiane e alle donne di potere come lei. Chiara Ferragni (Instagram)La più nota imprenditrice digitale italiana, Chiara Ferragni, seguita da più di 24 milioni di follower, decide di scendere in campo a favore delle donne di potere come lei, sostenendole con azioni concrete. In un mondo ancora fondamentalmente maschilista, l’influencer ha sottolineato più ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021)combatte a: da sostegno a tutte le imprenditrice italiane e alledi potere come lei.(Instagram)La più nota imprenditrice digitale italiana,, seguita da più di 24 milioni di follower, decide dire ina favoredi potere come lei, sostenendole con azioni concrete. In un mondo ancora fondamentalmente maschilista, l’influencer ha sottolineato più ...

Advertising

Adnkronos : #Renzi: 'Non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni'. #DdlZan - trash_italiano : Ho bisogno del +27% di possibilità di segnare by Chiara Ferragni. #Euro2020 - MartaAmbroso : RT @M4rt1n4x: Chiara Ferragni e fedez non fanno bambini ma opere d’arte ? - Iliveofmydreams : RT @M4rt1n4x: Chiara Ferragni e fedez non fanno bambini ma opere d’arte ? - babyrubacuori : RT @M4rt1n4x: Chiara Ferragni e fedez non fanno bambini ma opere d’arte ? -