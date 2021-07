Chi è Reinhard Marx | il cardinale che vuole rendere la Chiesa di sinistra

Leggi su it.insideover

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilteutonicoè uno dei più vicini a papa Francesco. Potente lo era già ma, attraverso il ruolo che si è ritagliato in questi quasi otto anni, ha svolto quasi una funzione di polo di attrazione dottrinale. Per cosa è presto detto: per tutte le istanze progressiste. Quelle che, da, puntano InsideOver.