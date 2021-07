Chelsea-Bayern, dalla Francia: sul tavolo un possibile scambio tra ali (Di domenica 18 luglio 2021) Il Chelsea campione d’Europa in carica, sarebbe interessato, secondo l’Equipe, ad intavolare uno scambio con il Bayern Monaco campione di Germania. Secondo il quotidiano francese, il Chelsea sarebbe interessato a Kingsley Coman del Bayern Monaco ed è pronto a includere nell’affare Callum Hudson-Odoi, il quale non rientrerebbe nei piani del tecnico di Thomas Tuchel. Questa trattativa potrebbe andare in porto data la distanza tra domanda e offerta per quel che riguarda il rinnovo di Coman (lui chiede 18 milioni, il club bavarese ne offre 13). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilcampione d’Europa in carica, sarebbe interessato, secondo l’Equipe, ad intavolare unocon ilMonaco campione di Germania. Secondo il quotidiano francese, ilsarebbe interessato a Kingsley Coman delMonaco ed è pronto a includere nell’affare Callum Hudson-Odoi, il quale non rientrerebbe nei piani del tecnico di Thomas Tuchel. Questa trattativa potrebbe andare in porto data la distanza tra domanda e offerta per quel che riguarda il rinnovo di Coman (lui chiede 18 milioni, il club bavarese ne offre 13). SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calciomercato Chelsea-Bayern, dalla Francia: sul tavolo un possibile scambio tra ali. Ecco i giocatori coinvolti - AConan_Doyle : Per il momento K Coman non intende rinnovare col Bayern Chelsea alla finestra - filipporapisar1 : @DarioViPu64 @CeceRiccardo @ZZiliani Ripeto Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Chelsea, avendo… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Chelsea, obiettivo #Coman ?? Un giocatore dei Blues come contropartita #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Chelsea, obiettivo #Coman ?? Un giocatore dei Blues come contropartita #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… -