CENSURA & DITTATURA SU RISCHI VACCINI. 5 anni di Carcere in Thailandia. Casa Bianca Monitorerà SMS e Social (Di domenica 18 luglio 2021) Loschi Affari Washington-Bangkok con Gates e Pfizer In copertina il generale golpista thailandese Prayuth-Chan-ocha, il presidente americano Joseph Biden e Bill Gates che controlla le Big Pharma GSK e Pfizer di Fabio Giuseppe Carlo Carisio ENGLISH VERSION HERE Fonte originale: le grandi inchieste di Gospa News Nell’era del relativismo in cui tutto è opinabile, dal genere sessuale proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 luglio 2021) Loschi Affari Washington-Bangkok con Gates e Pfizer In copertina il generale golpista thailandese Prayuth-Chan-ocha, il presidente americano Joseph Biden e Bill Gates che controlla le Big Pharma GSK e Pfizer di Fabio Giuseppe Carlo Carisio ENGLISH VERSION HERE Fonte originale: le grandi inchieste di Gospa News Nell’era del relativismo in cui tutto è opinabile, dal genere sessuale proviene da Database Italia.

matteosalvinimi : #Salvini: Milano è città accogliente e liberale, sul #DDLZan aspetto una telefonata di Letta. Approviamo pene pesan… - nikeejjk : @ccantdragmedown censura mediatica anche qua??? - OzserEdser : @Federic66025249 @edvige64 Si può fare sesso anche fuori dal matrimonio ma ovviamente non deve essere esplicito, Ed… - tommasobenocci : RT @edosyloslabini: Solo un regime censura libri e spettacoli, i magistrati puliti non si facciano intimidire dal Sistema.”Chi ha paura muo… - GMarcuccio : RT @edosyloslabini: Solo un regime censura libri e spettacoli, i magistrati puliti non si facciano intimidire dal Sistema.”Chi ha paura muo… -

Ultime Notizie dalla rete : CENSURA & Storia della censura in cinque atti. Atto I: Questioni di sesso L'HuffPost Vaccini, scontro tra Biden e Facebook: dove stanno le fake news "Stanno uccidendo della gente". Joe Biden accusa Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg, i dirigenti di Facebook, per il ruolo del social network nel diffondere teorie no-vax o comunque scetticismo verso i ...

Vaccini, il 'democratico' Biden vuole più censura sui social • Imola Oggi Lo ha detto oggi il presidente americano attaccando Facebook e altre piattaforme social. Secondo Murthy molti americani non si vogliono far vaccinare a causa delle bufale diffuse sui social. Più censu ...

"Stanno uccidendo della gente". Joe Biden accusa Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg, i dirigenti di Facebook, per il ruolo del social network nel diffondere teorie no-vax o comunque scetticismo verso i ...Lo ha detto oggi il presidente americano attaccando Facebook e altre piattaforme social. Secondo Murthy molti americani non si vogliono far vaccinare a causa delle bufale diffuse sui social. Più censu ...