Cenere vulcanica e pulizia strade, Adorno (M5S) presenta interrogazione: 'Il comune ha mezzi idonei?' (Di domenica 18 luglio 2021) La sabbia vulcanica deve essere rimossa con aspirazione dal manto stradale, dalle piazze e dai marciapiedi perché la pulizia sia efficace, non semplicemente spostata soffiandola altrove, come pare sia ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 18 luglio 2021) La sabbiadeve essere rimossa con aspirazione dal manto stradale, dalle piazze e dai marciapiedi perché lasia efficace, non semplicemente spostata soffiandola altrove, come pare sia ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Etna, Musumeci: Roma accoglie la nostra richiesta, cinque milioni per la cenere vulcanica -… - gigliola_betto : RT @taormina_web: Etna, Musumeci: Roma accoglie la nostra richiesta, cinque milioni per la cenere vulcanica - taormina_web : Etna, Musumeci: Roma accoglie la nostra richiesta, cinque milioni per la cenere vulcanica - border_ichigo : RT @Nicknameless_: di tutti i posti in cui poteva mettersi a dormire OVVIAMENTE si mette nel mucchietto di cenere vulcanica che dovevo smal… - autocostruttore : Etna, 5 milioni dal governo nazionale per la rimozione della cenere vulcanica dai Comuni colpiti ... Chissà a chi verranno assegnati? -