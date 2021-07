Casi Covid in salita come le polemiche, governo alle prese con il nodo "green card". Le misure previste (Di domenica 18 luglio 2021) Non si annuncia facile per il governo varare in settimana il nuovo decreto anti - Covid con un green pass allargato e più stringente: i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Non si annuncia facile per ilvarare in settimana il nuovo decreto anti -con unpass allargato e più stringente: i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su ...

Advertising

borghi_claudio : 4) LA MORTALITA' COVID PER I GIOVANI UNDER 40 E' ZERO I pochissimi morti che ci sono stati erano nella stragrande m… - RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - Agenzia_Ansa : Coprifuoco a Mykonos per l'impennata di casi Covid, bandita la musica nei locali. Nuove misure sull'isola greca met… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Sale ma di appena sei unità il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: nel bollettino di domenica 18… - MariaStellabra : RT @isabbah: E oggi in #Francia sono stati registrati 12532 casi #delta #covid #Vacciniamoci -