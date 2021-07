Cashback | in arrivo la mazzata per i furbetti | dura sanzione

(Di domenica 18 luglio 2021) Il Governo ha deciso unaper tutti idel. Andiamo a vedere cosa succederà ai partecipanti. Inpesanti sanzioni (via Screenshot)É oramai noto a tutti che ilè stato sospeso dal Governo italiano, almeno fino all’anno nuovo. Una decisione presa proprio in vista dei diversi illeciti verificatinte i primi sei mesi di prova. A partire dallo scorso 30 giugno, infatti, non si potranno più accumulare rimborsi per gli acquisti effettuati con carta di credito o carta di debito. POTREBBE INTERESSARTI >>> ...

Advertising

ZonNapoli : #Attualità #Io #PA Rimborso #Cashback e #SuperCashback: chiusa la classifica, in arrivo i bonifici. Scopri tutto cl… - 1982wolverine : Nell'estate 2020 (nonostante Renzie), senza vaccino, con poco lavoro e dubbi sul futuro ero ottimista, anche grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback arrivo

Decreto Sostegni bis, votata la fiducia alla Camera: i nuovi aiuti inVediamo ora nel ... Decreto Lavoro in Gazzetta: licenziamenti, cartelle,. Tutte le misure E - book utile: Decreto ...Conto corrente, stangata in: torna lo spettro della patrimoniale al 10% Banche, addio a ... Ma non solo, l'introduzione di programmi come ile la lotteria degli scontrini, porta ad un ...Bastano pochi semplici passaggi per verificare se si ha diritto a ricevere il rimborso previsto dal programma del Cashback di Stato.Classifica del Super Cashback incerta, come presentare reclamo sui pagamenti annullati. Ora a giochi chiusi, il governo ha dato una forte accelerata alla caccia ai furbetti. Nuovi problemi per la clas ...