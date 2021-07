Carolina Marconi continua a lottare contro la malattia | bellissima con la parrucca

(Di domenica 18 luglio 2021) La bella venezuelana non manca di aggiornare i suoi fedeli ammiratori riguardo alle sue condizioni di salute.è un personaggio televisivo, conosciuta dal grande pubblico principalmente per aver… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

, ex concorrente del Grande Fratello , sta raccontando con forza e coraggio la sua lotta contro il tumore al seno. Dopo essersi rasata a zero , la bellissima showgirl ha sfoggiato una ...APPROFONDIMENTI IL POSTe il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero CANNES 2021 Catherine Deneuve in lacrime sul red carpet: 'Dopo... FOCUS Tumore al seno, Speranza firma decreto:...Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il tumore al seno e intanto mostra su Instagram la nuova parrucca, dopo aver rasato a zero i capelli.Carolina Marconi continua la sua lotta contro il cancro. L’ex gieffina, dopo aver deciso di rasare completamente la testa – in conseguenza della caduta dei capelli a causa della chemioterapia ...