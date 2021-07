Carmine Mari tra Blues e letteratura (Di domenica 18 luglio 2021) di Olga Chieffi Questa sera, alle ore 21, Carmine Mari sarà tra i protagonisti del Festival “Dal Mississippi al Po 2021” con il romanzo storico “Hotel d’Angleterre”, in libreria per la Marlin editore, nella Piazza Molinari di Fiorenzuola D’Arda, ove si confronterà con il giornalista e scrittore Roberto S. Tanzi. Un appuntamento che conferma l’attenzione, nell’ambito di un programma con ospiti di livello internazionale, nei confronti di un libro capace di appassionare i lettori sia per l’affresco politico sia per l’intrigante spy story. Il Festival, che unisce idealmente i due celeberrimi delta, rappresenta una finestra sul mondo attraverso l’arte di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 luglio 2021) di Olga Chieffi Questa sera, alle ore 21,sarà tra i protagonisti del Festival “Dal Mississippi al Po 2021” con il romanzo storico “Hotel d’Angleterre”, in libreria per la Marlin editore, nella Piazza Molinari di Fiorenzuola D’Arda, ove si confronterà con il giornalista e scrittore Roberto S. Tanzi. Un appuntamento che conferma l’attenzione, nell’ambito di un programma con ospiti di livello internazionale, nei confronti di un libro capace di appassionare i lettori sia per l’affresco politico sia per l’intrigante spy story. Il Festival, che unisce idealmente i due celeberrimi delta, rappresenta una finestra sul mondo attraverso l’arte di ...

