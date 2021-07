Caos procure, nuovo scandalo: lo Stato chiede i danni d’immagine a Sallusti per il libro con Palamara (Di domenica 18 luglio 2021) Incredibile ma vero, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto un milione di risarcimento per i “danni d’immagine” che il libro Il Sistema avrebbe procurato alla magistratura e al paese. Lo ha annunciato oggi il direttore di Libero Alessandro Sallusti, nell’editoriale pubblicato sul quotidiano. “Gli avvocati dello Stato stanno mettendo in discussione in un colpo solo la libertà di espressione, quella di informazione e quella di stampa“, denuncia il giornalista. Lo Stato, invece di mettere mano al sistema marcio delle nomine dei giudici, delle correnti politiche, dei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 luglio 2021) Incredibile ma vero, l’Avvocatura generale delloha chiesto un milione di risarcimento per i “” che ilIl Sistema avrebbe procurato alla magistratura e al paese. Lo ha annunciato oggi il direttore di Libero Alessandro, nell’editoriale pubblicato sul quotidiano. “Gli avvocati dellostanno mettendo in discussione in un colpo solo la libertà di espressione, quella di informazione e quella di stampa“, denuncia il giornalista. Lo, invece di mettere mano al sistema marcio delle nomine dei giudici, delle correnti politiche, dei ...

