Cannes | gaffe di Spike Lee che svela in anticipo il nome del film vincitore

(Di domenica 18 luglio 2021) VIDEO Momenti di gelo e imbarazzo durante la cerimonia di premiazione del Festival di2021. Una clamorosadiLee, presidente di giuria della 74esima edizione della popolare kermesse cinematografica, ha lasciato a bocca aperta il pubblico presente e i milioni di spettatori che stavano seguendo l’evento in tv. Il noto regista ha infatti annunciato per errore inildeldella Palma d’oro, il premio più ambito, che normalmente vieneto solo a fine serata.Lee ha così annunciato che a ...

... un livello di film universalmente riconosciuto come medio - alto e " dulcis in fundo " con l'incredibileche ha coinvolto direttamente il presidente di Giuria Spike Lee. approfondimento...... che ha spiazzato tutti con la sua. Standing ovation per il grandissimo Marco Bellocchio alla serata finale del festival di. Una fantastica ovazione che ha emozionato il regista che ha ...Il noto regista ha infatti annunciato per errore in anticipo il nome del film vincitore della Palma d’oro, il premio più ambito, che normalmente viene svelato solo a fine serata. Spike Lee ha così ann ...È la seconda donna, dopo Jane Campion, a vincere il premio principale del festival. Vince a sorpresa e contro i pronostici, anche se la sorpresa è stata presto svelata dal caotico presidente di giuria ...