Camila Cabello e la lezione di body positivity: «Non siamo in guerra contro il nostro corpo» (Di domenica 18 luglio 2021) «Non siamo in guerra contro il nostro corpo». Parola di Camila Cabello, l'attrice e cantante 24enne che sarà Cindella nel nuovo musical di Sony, lo fa sapere via TikTok, condividendo in Rete un importante messaggio di body positivity in cui ribadisce che tutti i corpi non sono uguali e va benissimo così.

Ultime Notizie dalla rete : Camila Cabello Camila Cabello aiuta Shawn Mendes con lo spagnolo La coppia ha collaborato al nuovo remix Kesi . Nel 2019 grazie alla hit Senorita sono arrivati in cima alla Billboard Hot 100. Shawn Mendes ringrazia Camila Cabello per averlo aiutato a perfezionare lo spagnolo per il remix di ...

Camila Cabello e Gloria Estefan sostengono le proteste a Cuba Le due star si sono unite agli attivisti scesi in piazza a L'Avana durante il fine settimana per protestare contro le interruzioni di corrente e la carenza di cibo. Camila Cabello e Gloria Estefan hanno sostenuto le proteste avvenute a Cuba, stretta in una morsa di povert che costringe le persone a fare i conti contro le interruzioni di corrente e la carenza di ..

Camila Cabello e la lezione di body positivity: «Non siamo in guerra contro il nostro corpo» Vanity Fair Italia Dopo le foto pubblicate, Camila Cabello rompe il silenzio Dopo la divulgazione di alcune foto nelle quali si nota qualche chilo in più, Camilla Cabello sui social ne parla ...

Camila Cabello aiuta Shawn Mendes con lo spagnolo Shawn Mendes ringrazia Camila Cabello per averlo aiutato a perfezionare lo spagnolo per il remix di “Kesi”.Il brano è stato rilasciato mercoledì 14 luglio, e la pop star canadese ha attribuito il succ ...

