Calciomercato Torino, ceduto Meitè al Benfica: Vagnati punta Messias (Di domenica 18 luglio 2021) Il calciatore granata Soualiho Meitè è quasi un nuovo giocatore del Benfica. Definita questa operazione, il ds granata Davide Vagnati punta forte sul brasiliano Junior Messias, attaccante in forza al Crotone.

