Calciomercato Sassuolo: ballano due milioni per Grujic. Intesa vicina (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Sassuolo: due milioni di distanza con il Liverpool tra domanda e offerta. Marko Grujic è sempre più vicino ai neroverdi Il Sassuolo è sempre più vicino a Marko Grujic. ballano due milioni di euro con il Liverpool tra domanda e offerta, ostacolo non insormontabile da parte della società neroverde. Come riportato da A Bola, l’affare è in dirittura di arrivo. Il centrocampista serbo classe ’96 lascerà nuovamente Anfield – dopo il prestito al Porto – per mettersi in mostra in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021): duedi distanza con il Liverpool tra domanda e offerta. Markoè sempre più vicino ai neroverdi Ilè sempre più vicino a Markoduedi euro con il Liverpool tra domanda e offerta, ostacolo non insormontabile da parte della società neroverde. Come riportato da A Bola, l’affare è in dirittura di arrivo. Il centrocampista serbo classe ’96 lascerà nuovamente Anfield – dopo il prestito al Porto – per mettersi in mostra in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo vuole regalarsi #Grujic: contatti per il centrocampista del #Liverpool - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo, erede Boga e Berardi: c’è già il prescelto - SasolAle : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Sassuolo, continua l’offensiva per #Grujic Distanza minima tra offerta e richiesta del #Liverpool ?? I dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Atalanta: spunta una concorrente francese per Boga Commenta per primo Secondo il quotidiano La Provence , c'è anche il Marsiglia sulle tracce dell'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga, trattato dall'Atalanta . Sotto contratto fino a giugno 2022, il giocatore ivoriano è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus/ Cristiano Ronaldo enigmatico sui social, ecco cos'ha postato ... DIONISI LO VORREBBE TENERE E' ormai ampiamente risaputo che la Juventus ha messo nel mirino Manuel Locatelli del Sassuolo per questa finestra di calciomercato. Dopo un primo incontro tra le parti, ...

Calciomercato Sassuolo: Raffaele Celia vicino alla SPAL CanaleSassuolo.it Roma femminile, presa una centravanti da 90 gol in serie A Continua la campagna acquisti della Roma femminile, che si assicura Valeria Pirone, attaccante ormai ex Sassuolo di grande esperienza in Serie A.

Calciomercato Sassuolo, Grujic sempre più vicino: le ultime Sassuolo vicino a Grujic: le cifre. Marko Grujic è sempre vicino al Sassuolo. Stando alle ultime indiscrezioni, il club neroverde avrebbe presentato un'offerta al Liverpool da 13 ...

Commenta per primo Secondo il quotidiano La Provence , c'è anche il Marsiglia sulle tracce dell'attaccante delJeremie Boga, trattato dall'Atalanta . Sotto contratto fino a giugno 2022, il giocatore ivoriano è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.... DIONISI LO VORREBBE TENERE E' ormai ampiamente risaputo che la Juventus ha messo nel mirino Manuel Locatelli delper questa finestra di. Dopo un primo incontro tra le parti, ...Continua la campagna acquisti della Roma femminile, che si assicura Valeria Pirone, attaccante ormai ex Sassuolo di grande esperienza in Serie A.Sassuolo vicino a Grujic: le cifre. Marko Grujic è sempre vicino al Sassuolo. Stando alle ultime indiscrezioni, il club neroverde avrebbe presentato un'offerta al Liverpool da 13 ...