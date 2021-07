Calciomercato Roma, piace Viña del Palmeiras: Alex Telles l’alternativa (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l'infortunio di Spinazzola, la Roma è alla ricerca di un esterno sinistro. Sul taccuino di Tiago Pinto spunta il nome di Matias Vina, con la prima alternativa l'ex Inter Alex Telles Leggi su mediagol (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l'infortunio di Spinazzola, laè alla ricerca di un esterno sinistro. Sul taccuino di Tiago Pinto spunta il nome di Matias Vina, con la prima alternativa l'ex Inter

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - DiMarzio : #Calciomercato | #Lille contatti in corso con la #Roma per #Olsen - nosboR_10 : Roma, piace Viña per la fascia sinistra. Alex Telles l'alternativa | Sky Sport Palmeiras chiede 18 milioni, ma i… - DmitryEvic : Un grave errore vendere Milanese, che tutti davo per il nuovo De Rossi..capisco che Mourinho vuole vincere subito,… -