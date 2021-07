Calciomercato Roma, pazza idea di Mourinho | Ritorno di fiamma (Di domenica 18 luglio 2021) Mourinho pensa ad un nuovo colpo per il centrocampo della Roma: si tratta di un Ritorno di fiamma in casa giallorossa Josè Mourinho è subito entrato a gamba tesa nel… L'articolo Calciomercato Roma, pazza idea di Mourinho Ritorno di fiamma è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 18 luglio 2021)pensa ad un nuovo colpo per il centrocampo della: si tratta di undiin casa giallorossa Josèè subito entrato a gamba tesa nel… L'articolodidiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - carlosfilho_81 : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - jclpereira : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola -