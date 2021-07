Calciomercato Roma: occhi su Maouassa del Rennes. Fissato il prezzo (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Roma: il club giallorosso ha messo gli occhi su Faitout Maouassa del Rennes. L’esterno mancino costa 10 milioni di euro La Roma non si ferma sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton, il club giallorosso sta provando a chiudere con l’Arsenal per Granit Xhaka e intavolando una discussione con il Rennes per Faitout Maouassa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto ha sondato il terreno per l’esterno mancino 23enne, valutato intorno ai 10 milioni di euro dal club ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021): il club giallorosso ha messo glisu Faitoutdel. L’esterno mancino costa 10 milioni di euro Lanon si ferma sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton, il club giallorosso sta provando a chiudere con l’Arsenal per Granit Xhaka e intavolando una discussione con ilper Faitout. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto ha sondato il terreno per l’esterno mancino 23enne, valutato intorno ai 10 milioni di euro dal club ...

