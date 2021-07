Calciomercato Roma, accelerata per Vina del Palmeiras: i dettagli (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi hanno aumentato l’offerta al Palmeiras per Matias Vina, esterno sinistro chiamato individuato per sostituire Spinazzola La Roma è alla ricerca del sostituto di Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio al tendine patito in Nazionale. I riflettori dei giallorossi sarebbero finito di Matias Vina, terzino mancino del Palmeiras. Come riportato da Gianlucadimarco.com, il club capitolino avrebbe già presentato un’offerta da 10 milioni di euro più 2,5 di bonus ritenuta però troppo bassa. All’inizio della prossima settimana, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021): i giallorossi hanno aumentato l’offerta alper Matias, esterno sinistro chiamato individuato per sostituire Spinazzola Laè alla ricerca del sostituto di Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio al tendine patito in Nazionale. I riflettori dei giallorossi sarebbero finito di Matias, terzino mancino del. Come riportato da Gianlucadimarco.com, il club capitolino avrebbe già presentato un’offerta da 10 milioni di euro più 2,5 di bonus ritenuta però troppo bassa. All’inizio della prossima settimana, ...

Advertising

DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, ufficiale il passaggio di #PauLopez al Marsiglia - DiMarzio : #Roma, ufficiale l'arrivo di #RuiPatricio: contratto fino al 30 giugno 2024 - AndresGonzalezR : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - Gean_Palestrino : RT @DiMarzio: Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola -