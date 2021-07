Calciomercato Parma, Kurtic ceduto al Paok Salonicco (Di domenica 18 luglio 2021) Parma - " Il Parma Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30.06.2023 del calciatore Jasmin Kurtic alla Società Paok Salonicco ". Con questo comunicato ufficiale il Parma ha reso noto ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021)- " IlCalcio comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30.06.2023 del calciatore Jasminalla Società". Con questo comunicato ufficiale ilha reso noto ...

