Calciomercato – Milan, ricordi Matias Viña? Adesso è vicino alla Roma (Di domenica 18 luglio 2021) Matias Viña, ex obiettivo di Calciomercato del Milan, è Adesso vicino alla Roma, che lo ha scelto come sostituto di Leonardo Spinazzola Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021), ex obiettivo didel, è, che lo ha scelto come sostituto di Leonardo Spinazzola

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : #Milan: risolti i problemi avuti in mattinata, #BalloToure sta svolgendo le visite mediche - agent_loken : Indiscrezione di mercato, il Milan potrebbe accontentare il CSKA e prendere Vlasic in prestito con obbligo di risca… - infoitsport : Calciomercato 2021, tutte le trattative. Il Milan conferma Ballo-Touré -