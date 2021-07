Calciomercato Milan, Hauge sacrificato per arrivare al big | I dettagli (Di domenica 18 luglio 2021) Il Milan sul Calciomercato è sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Hakan Calanoglu dopo la partenza del turco. Nelle ultime ore si starebbe aprendo una pista che… L'articolo Calciomercato Milan, Hauge sacrificato per arrivare al big I dettagli è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 18 luglio 2021) Ilsulè sempre alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Hakan Calanoglu dopo la partenza del turco. Nelle ultime ore si starebbe aprendo una pista che… L'articoloperal big Iè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, annullate le visite mediche di #BalloTourè - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : #Milan: risolti i problemi avuti in mattinata, #BalloToure sta svolgendo le visite mediche - PianetaMilan : #Mercato #Milan – Terzino destro, #Odriozola rimane un’opzione viva / News - ProfidiAndrea : ???? #Milan, ecco #BrahimDiaz ma non basta: si tratta col #CSKA per il trequartista Forte candidatura di Nikola… -