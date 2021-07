Calciomercato Juventus, Ronaldo decide il futuro di Dybala | 50 milioni (Di domenica 18 luglio 2021) Il futuro di Paulo Dybala continua a essere in bilico, ma la Juventus lavora al rinnovo del contratto: fondamentale anche Ronaldo Sono ancora diverse le questioni interne da risolvere in… L'articolo Calciomercato Juventus, Ronaldo decide il futuro di Dybala 50 milioni è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 18 luglio 2021) Ildi Paulocontinua a essere in bilico, ma lalavora al rinnovo del contratto: fondamentale ancheSono ancora diverse le questioni interne da risolvere in… L'articoloildi50è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Come giocherà la nuova Juve di Allegri? E c'è un nuovo messaggio di Cristiano Ronaldo #SkySport #Juventus #Juve… - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - Shein_Mohmd : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, il #PSG si muove per blindare #Mbappe: #CristianoRonaldo si avvicina alla permanenza - calciomercatoit : ?? #Juventus, il #PSG si muove per blindare #Mbappe: #CristianoRonaldo si avvicina alla permanenza -