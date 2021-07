Calciomercato Inter, Nandez vicino: il Cagliari ha detto sì (Di domenica 18 luglio 2021) Nahitan Nandez ha detto sì all’Inter: il giocatore vede solo nerazzurro e in settimana ci sarà l’incontro Giulini-Marotta Nahitan Nandez ha detto sì all’Inter. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che spiega come il suo agente Pablo Bentancur ieri a Lugano abbia dialogato con Beppe Marotta e Piero Ausilio a lungo, confermando la volontà del centrocampista di sposare la causa Interista, spazzando le voci che lo vorrebbero orientato verso là Premier League. I dirigenti Interisti non hanno molte alternative per la trattativa: loro possono anche arrivare a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Nahitanhasì all’: il giocatore vede solo nerazzurro e in settimana ci sarà l’incontro Giulini-Marotta Nahitanhasì all’. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che spiega come il suo agente Pablo Bentancur ieri a Lugano abbia dialogato con Beppe Marotta e Piero Ausilio a lungo, confermando la volontà del centrocampista di sposare la causaista, spazzando le voci che lo vorrebbero orientato verso là Premier League. I dirigentiisti non hanno molte alternative per la trattativa: loro possono anche arrivare a ...

Advertising

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - fcin1908it : Nandez preme, ma manca il sì di Giulini. E Inzaghi lo vuole in fretta all’Inter - infoitsport : Calciomercato Inter, che affare col club di A: si chiude -