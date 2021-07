Calciomercato, dall’Inghilterra: Real Madrid offre Vinicius al Manchester United (Di domenica 18 luglio 2021) Il Real Madrid avrebbe offerto Vinicius al Manchester United. Lo riporta il quotidiano britannico Mirror, secondo cui l’opzione più plausibile sarebbe quella di una cessione con diritto di riscatto. A Madrid infatti sono intenzionati ad inserire più di 70 milioni per la cessione di Vinicius, cifra al momento insostenibile per il club inglese. I due club sono già in trattative per ingaggiare il difensore francese Varane, che sarebbe vicino alla firma per giocare in Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilavrebbe offertoal. Lo riporta il quotidiano britannico Mirror, secondo cui l’opzione più plausibile sarebbe quella di una cessione con diritto di riscatto. Ainfatti sono intenzionati ad inserire più di 70 milioni per la cessione di, cifra al momento insostenibile per il club inglese. I due club sono già in trattative per ingaggiare il difensore francese Varane, che sarebbe vicino alla firma per giocare in Premier League. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Calciomercato, il #RealMadrid offre #Vinicius al #ManchesterUnited: l'indiscrezione dall'Inghilterra - lazio121 : ??In serata una voce rimbalza direttamente dall'Inghilterra?? Il #Tottenham prova ad inserirsi per #Correa offrendo… - Aquila6811 : RT @ForzaLazio__: ??In serata una voce rimbalza direttamente dall'Inghilterra?? Il #Tottenham prova ad inserirsi per #Correa offrendo 25 mi… - ForzaLazio__ : ??In serata una voce rimbalza direttamente dall'Inghilterra?? Il #Tottenham prova ad inserirsi per #Correa offrendo… - infoitsport : Calciomercato Inter, Lukaku via | Bomba dall’Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato dall’Inghilterra Calciomercato, dall'Inghilterra: City offre 116 milioni per Kane del Tottenham Sky Sport