Calciomercato Atalanta: nuovo assalto a Pobega del Milan. Le ultime (Di domenica 18 luglio 2021) L'Atalanta potrebbe presto abbandonare la pista Koopmeiners, talento dell'AZ Alkmaar. Pobega nel mirino della Dea L'Atalanta potrebbe presto abbandonare la pista Koopmeiners, talento dell'AZ Alkmaar. Gli olandesi valutano il centrocampista 20 milioni di euro, troppi per i bergamaschi. Ecco allora che Gasperini ha fatto il nome di Pobega per la prossima stagione. I nerazzurri vorrebbero fiondarsi sul giovane del Milan per ripetere un'operazione alla Pessina. Pioli valuterà nei prossimi giorni se tenere in prima squadra l'azzurrino, ma la Dea preme per chiudere entro agosto.

