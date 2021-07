Calcio: Chiellini e Bonucci inseparabili anche sui social, ecco la foto dei due azzurri (Di domenica 18 luglio 2021) Gli Europei di Calcio 2021 si sono conclusi da poco meno di una settimana con la vittoria dell’Italia e i due baluardi della difesa Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non vogliono saperne di separarsi l’uno dall’altro, postando sui social molti momenti insieme. Proprio ieri i due si sono scattati una foto in vacanza, intenti a pranzare con un piatto di pasta, come “consigliato” agli inglesi dopo la finalissima di Wembley. Una simpatica vignetta in cui i due azzurri sembrano felici del traguardo raggiunto, in attesa di intraprendere una nuova stagione con la maglia della ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Gli Europei di2021 si sono conclusi da poco meno di una settimana con la vittoria dell’Italia e i due baluardi della difesa Giorgioe Leonardonon vogliono saperne di separarsi l’uno dall’altro, postando suimolti momenti insieme. Proprio ieri i due si sono scattati unain vacanza, intenti a pranzare con un piatto di pasta, come “consigliato” agli inglesi dopo la finalissima di Wembley. Una simpatica vignetta in cui i duesembrano felici del traguardo raggiunto, in attesa di intraprendere una nuova stagione con la maglia della ...

