Caduta in mountain bike a passo Xomo, ferita turista 59enne (Di domenica 18 luglio 2021) Domenica, intorno alle 15, la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per una ciclista Caduta con la mountain bike sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, non distante da passo Xomo. La ...

