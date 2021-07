Britney Spears si ritira: il tremendo motivo dietro la scelta (Di domenica 18 luglio 2021) La nota cantante Britney Spears torna a farsi sentire. L’artista annuncia un clamoroso ritiro dalle scene per un motivo ben preciso. La cantante annuncia il suo ritiro dalle scene (Getty Images)Per Britney Spears le cose non vanno come avrebbe desiderato. La cantante americana si sfoga con un lungo post su Instagram, prendendosela con il padre, Jamie Spears. “Non mi esibirò mai più su un palco con mio padre che decide cosa indossare, cosa fare o cosa pensare. L’ho fatto per tredici anni“. Leggi anche-> Romina Power, che paura: non riusciva a respirare, necessario ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 luglio 2021) La nota cantantetorna a farsi sentire. L’artista annuncia un clamoroso ritiro dalle scene per unben preciso. La cantante annuncia il suo ritiro dalle scene (Getty Images)Perle cose non vanno come avrebbe desiderato. La cantante americana si sfoga con un lungo post su Instagram, prendendosela con il padre, Jamie. “Non mi esibirò mai più su un palco con mio padre che decide cosa indossare, cosa fare o cosa pensare. L’ho fatto per tredici anni“. Leggi anche-> Romina Power, che paura: non riusciva a respirare, necessario ...

