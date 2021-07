Britney Spears rifiuta di esibirsi. Contro il padre: 'Ha ucciso i miei sogni' (Di domenica 18 luglio 2021) Britney Spears è ancora immersa nella bufera mediatica che l'ha travolta giorni fa, in seguito alle sue dichiarazioni sul padre 'orco' che, secondo lei, avrebbe manipolato per anni i suoi affari ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021)è ancora immersa nella bufera mediatica che l'ha travolta giorni fa, in seguito alle sue dichiarazioni sul'orco' che, secondo lei, avrebbe manipolato per anni i suoi affari ...

Advertising

repubblica : Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' - mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - astepradar : @repubblica @innerg0ddess E ora una petizione per far adottare al papà di Britney Spears un bel po' di cantanti nostrani - innerg0ddess : RT @repubblica: Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' - campanini_tadeu : RT @repubblica: Britney Spears: 'Non mi esibirò più finché sarò sotto il controllo di mio padre' -