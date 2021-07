Britney Spears fiume in piena | lo sfogo contro il padre su Instagram

(Di domenica 18 luglio 2021) È ora, per, di riprendere in mano la sua vita: per anni ha subito in silenzio, lasciando che fosse ila gestire la sua carriera. Quest’ultimo, che ormai da 13 anni ha la tutela legale di sua figlia, avrebbe infatti tarpato le ali di sua figlia, causandole grande sofferenza. Questo e molto altro è ciò che permea il lungo messaggio di, un vero e proprio annuncio social in cui la popstar finalmente lascia liberoalle sue emozioni. “Per tutti quelli che criticano i video in cui ballo… Non tornerò sul palco finché mionon smetterà di ...

A pochi giorni dal suo primo post con l'hashtag #FreeBritney , pubblicato per festeggiare l'autorizzazione a scegliersi un nuovo avvocato,ha attaccato il padre e la sorella su Instagram, dove ha detto che non tornerà più su un palco fino a quando la tutela non verrà eliminata. "Per quelli che criticano i video in cui ...non ha più intenzione di restare passivamente in silenzio. Nel suo nuovo post su Instagram, la popstar 39enne lascia trapelare la rabbia per il modo in cui dal 2008, anno del suo crollo ...«Non ho alcuna intenzione di salire sul palco a breve, con mio padre che decide cosa indosso, dico, faccio o penso», ha scritto la popstar americana sulla sua pagina social ...Britney Spears torna a parlare della sua complicata situazione, lanciandosi in un lungo sfogo su Instagram rivolto specificatamente contro suo padre.