Britney Spears e la verità shock in tribunale: “Hanno tentato di uccidermi” (Di domenica 18 luglio 2021) Britney Spears è tornata sulle prime pagine dei giornali e siti scandalistici di tutto il mondo, svelando di aver subito un tentativo di omicidio. La rivelazione shock giunge in occasione della nuova udienza sulla tutela legale che la vincola e per la quale è incapace di agire, tenutasi in questi giorni in un tribunale di Los Angeles. Per l’occasione, inoltre, si è detta certa di voler denunciare il padre, provata dal fatto che alla sua famiglia non sia importato mai nulla di lei. Al momento, in quanto vincolata alla sua “conservatorship”, Britney non può prendere decisioni in merito alla sua vita come ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 luglio 2021)è tornata sulle prime pagine dei giornali e siti scandalistici di tutto il mondo, svelando di aver subito un tentativo di omicidio. La rivelazionegiunge in occasione della nuova udienza sulla tutela legale che la vincola e per la quale è incapace di agire, tenutasi in questi giorni in undi Los Angeles. Per l’occasione, inoltre, si è detta certa di voler denunciare il padre, provata dal fatto che alla sua famiglia non sia importato mai nulla di lei. Al momento, in quanto vincolata alla sua “conservatorship”,non può prendere decisioni in merito alla sua vita come ...

Advertising

mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - glooit : Britney Spears contro padre e sorella: “Mai più su un palco, la tutela ha ucciso i miei sogni” leggi su Gloo… - personatipica : Britney Spears che posta e dice le sue verità: quanto abbiamo aspettato questo momento! ?????? #FreeBritney - harryxnetflix : RT @boredontw: Raga mi sento male, Britney Spears la cazzo di queen. Sta finalmente parlando senza filtri, so #FreeBritney - mnfrddslv : RT @boredontw: Raga mi sento male, Britney Spears la cazzo di queen. Sta finalmente parlando senza filtri, so #FreeBritney -