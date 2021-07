Britney Spears e il post-sfogo su Instagram rivolto a suo padre (Di domenica 18 luglio 2021) Britney Spears non ha più intenzione di restare passivamente in silenzio. Nel suo nuovo post su Instagram, la popstar 39enne lascia trapelare la rabbia per il modo in cui dal 2008, anno del suo crollo emotivo, è stata gestita la sua carriera. Un post rivolto, in primis, al padre Jamie Spears, il quale si occupa da 13 anni della tutela di Britney, in maniera talmente claustrofobica e vincolante da aver spinto i fan ad avviare il movimento #FreeBritney. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Britney Spears non ha più intenzione di restare passivamente in silenzio. Nel suo nuovo post su Instagram, la popstar 39enne lascia trapelare la rabbia per il modo in cui dal 2008, anno del suo crollo emotivo, è stata gestita la sua carriera. Un post rivolto, in primis, al padre Jamie Spears, il quale si occupa da 13 anni della tutela di Britney, in maniera talmente claustrofobica e vincolante da aver spinto i fan ad avviare il movimento #FreeBritney.

