Brindisi | su 78 morti sul lavoro 14 sono in agricoltura

(Di domenica 18 luglio 2021)- Il comparto agricolo, che in Puglia rappresenta un settore fondamentale per l'economia regionale, è tra i più esposti al rischio di infortuni e malattie professionali. I dati Inail ...

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi morti

La Gazzetta del Mezzogiorno

Proprio la provincia di Brindisi è stato il teatro della terribile morte del 27enne bracciante originario del Mali, Camara Fantamadi, stroncato da un malore il 24 giugno scorso, dopo aver lavorato ... a maggior ragione oggi, visto i recenti episodi che ci raccontano di altri morti nei campi che hanno indotto sindaco di Brindisi e presidente della Regione a fare delle ordinanze per evitare ai ... Brindisi - Il comparto agricolo, che in Puglia rappresenta un settore fondamentale per l'economia regionale, è tra i più esposti al rischio di infortuni e malattie professionali. I dati Inail regional ...