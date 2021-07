Brescia | Inzaghi | “Cellino? Siamo in sintonia e abbiamo le idee ben chiare”

(Di domenica 18 luglio 2021) “Alcune volte leggo cose non vere e sono convinto che la società terrà i giocatori bravi e saremo competitivi. Col Presidenteinleben, vogliamo fare bene”. Sono queste le parole di Filippoal termine del match trae la Rappresentativana (14-0 il risultato finale). Al termine della partita l’ex tecnico delle Rondinelle ha voluto farezza sulle voci degli ultimi giorni inerenti possibili tensioni col presidente Massimo. “I risultati in questo ...

FORMAZIONI UFFICIALI:(4 - 3 - 3) : Perilli; Karacic (Castellini), Cistana (C) (Mangraviti),... Allenatore: FilippoRAPPRESENTATIVA BRESCIANA (4 - 4 - 2) : Gambardella; Kamalu, Venturi, ...Ilricopre di gol la Selezione Bresciana di dilettanti . La seconda amichevole del ritiro di ... A inizio garaha schierato un 4 - 3 - 2 - 1 con Perilli in porta; linea di difesa composta ...Filippo Inzaghi spende parole d'elogio per il suo Brescia, chiarendo anche il rapporto con il presidente Cellino ...Tornerà in campo sabato 24 luglio il Brescia per un altro test amichevole. La formazione di Filippo Inzaghi sfiderà il Renate, alle.