Brasile | il presidente Bolsonaro dimesso dall' ospedale dopo 4 giorni

(Di domenica 18 luglio 2021) Ilbrasiliano Jairha lasciato l'di San Paolo dove era stato ricoverato per per un'ostruzione intestinale. 'Mi sono dovuto mettere a dieta, ho fatto la cosa giusta - ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile presidente

Adnkronos

Il, 66 anni, era stato ricoverato mercoledì 'per curare un caso di sub - ostruzione intestinale'.Secondo quanto rende noto l'ospedale di San Paolo, ilbrasiliano continuerà ad essere seguito dal suo team di medici personali.Dimesso dall'ospedale il presidente Jair Bolsonaro, il suo team di medici personali continueranno però a seguire il suo stato di salute.Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha lasciato l'ospedale di San Paolo dove era stato ricoverato per per un'ostruzione intestinale. "Mi sono dovuto mettere a dieta, ho fatto la cosa giusta - ha s ...