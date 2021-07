Brasile | Bolsonaro dimesso dall' ospedale | ' Ora vorrei mangiare una costata di manzo'

(Di domenica 18 luglio 2021)dopo quattro giorni di ricovero. Il presidente del si trovava in per un'ostruzione intestinale e, al momento di lasciare la struttura, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Leggi ...

All'inizio si temeva che Jairdovesse subire in intervento chirurgico, che sarebbe stato il settimo da quando venne accoltellato all'addome nel 2018 durante la campagna elettorale. L'......era poi stato trasferito nell'ospedale di Sau Paulo dove si era valutata la possibilità di un intervento chirurgico che poi è stata scartata. outstream La pandemia avanza - Ilha ...Jair Bolsonaro dimesso dopo quattro giorni di ricovero. Il presidente del Brasile si trovava in ospedale per un'ostruzione intestinale e, al momento di lasciare la struttura, ha rilasciato ...Il presidente era stato ricoverato per dolori addominali. Intanto la pandemia non si ferma anche grazie alle politiche dell'estremista di destra ...