Brandt Lazio | l’affare si complica | individuata l’alternativa

(Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato, i biancocelesti a caccia dima la situazione si. Tare valutaGoncalo Guedesa caccia di ulteriori rinforzi sul mercato dopo l’arrivo di Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson. I biancocelesti sono alla ricerca di un centrocampista offensivo che fa della qualità il suo punto forte. Il nome in cima alla lista è Juliandel Borussia Dortmund, ma oggi il ds dei gialloneri ha frenato le ambizioni della. Secondo todofichajes, la dirigenza capitolina con Tare in testa, pensa ora alle alternative. Su tutte ...

Il ds del Borussia Dortmund Zorc ha fatto chiarezza sulla situazione di Julian: ecco le sue dichiarazioni Sembra essere Julianl'obiettivo numero uno dellaper rinforzare il reparto offensivo. Eppure la trattativa appare a dir poco complicata. Infatti sarebbe tutt'altro che semplice trovare un accordo con il ...Luis Diaz alla Roma?/ Calciomercato news, l'agente non ha ricevuto offerte CALCIOMERCATOE' COMPLICATO L'intenzione dellaper questa sessione di calciomercato estivo sembra essere ...Calciomercato che torna nel vivo dopo la fine degli Europei: è corsa a due tra Juve e Napoli per Corentin Tolisso. Da tempo il francese è nel mirino dei due club e, secondo l’Equipe, sarebbe in uscita ...Lazio a caccia di ulteriori rinforzi sul mercato dopo l’arrivo di Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson. I biancocelesti sono alla ricerca di un centrocampista offensivo che fa della qualità il suo punto ...