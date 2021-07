Brandt alla Lazio? Il ds del Borussia frena | «Sarà a disposizione di Rose»

Advertising

eduzude : @FilippoB8 @GiulioAquila Correa deve essere venduto sennò non si fa mercato. Bisogna chiudere Basic e un difensore.… - PaoloRi31119234 : @AlfredoPedulla su brandt-lazio? il borussia potrebbe aprire alla cessione a 25 mln con diritto riscatto - Frances25090689 : @Antores_ @aurelianoV2 Che brandt verrebbe di corsa alla Lazio - Antores_ : @Frances25090689 @aurelianoV2 Sarabia è più una sicurezza,vero,ma tra i due non ci penso minimamente.Scelgo brandt.… - Antores_ : Siamo arrivati alla resa dei conti,non farai parte della Lazio e la cosa mi addolora profondamente.Ritengo l’affare… -

Ultime Notizie dalla rete : Brandt alla

Per questo motivo i biancocelesti avrebbero messo da tempo nel mirino Juliandel Borussia ... 'Ha senso che Julian si mettaprova con il nuovo allenatore. È un bravo ragazzo dal potenziale ...CALCIOMERCATO LAZIO, IL BOLOGNA SI TIENE ORSOLINI La dirigenza della Lazio èricerca di nuovi innesti in questa finestra di calciomercato estivo per consegnare a mister ...del PSG oppuredel ...Calciomercato Lazio, tutte le indiscrezioni riguardanti le trattative dell'estate. Il ds del Borussia si tiene stretto Brandt. Leiva parla del suo futuro.Il ds del Borussia Dortmund Zorc ha fatto chiarezza sulla situazione di Julian Brandt: ecco le sue dichiarazioni Sembra essere Julian Brandt l’obiettivo numero uno della Lazio per rinforzare il repart ...