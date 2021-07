Boxe, Olimpiadi Tokyo: i qualificati categoria per categoria. Zero assoluto per l’Italia (Di domenica 18 luglio 2021) Alle Olimpiadi, nella Boxe maschile, l’Italia non c’è. Il pugilato italiano non ha qualificato nessun rappresentante tra le corde dei ring giapponesi. Questo a seguito di un Preolimpico, quello di Londra, in cui la quasi totalità degli azzurri è uscita subito, Clemente Russo non è stato neppure in grado di combattere per un’indisposizione e gli ultimi due uomini, Fiori e Mouhiidine, sono usciti alla ripresa a Parigi. Saranno Giochi esaltanti per gli altri, che avranno la possibilità di esibire un numero di talenti davvero grande. Di seguito la lista completa di tutti loro. TUTTI I PARTECIPANTI DELLA Boxe ALLE ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Alle, nellamaschile,non c’è. Il pugilato italiano non ha qualificato nessun rappresentante tra le corde dei ring giapponesi. Questo a seguito di un Preolimpico, quello di Londra, in cui la quasi totalità degli azzurri è uscita subito, Clemente Russo non è stato neppure in grado di combattere per un’indisposizione e gli ultimi due uomini, Fiori e Mouhiidine, sono usciti alla ripresa a Parigi. Saranno Giochi esaltanti per gli altri, che avranno la possibilità di esibire un numero di talenti davvero grande. Di seguito la lista completa di tutti loro. TUTTI I PARTECIPANTI DELLAALLE ...

