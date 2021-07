Boxe | Ivan Zucco difende in casa il titolo italiano contro Ignazio Crivello

(Di domenica 18 luglio 2021) Il galà sarà in diretta streaming sul canale You Tube della FPI mentre i combattimenti più importanti saranno trasmessi (sempre in diretta streaming) sul sito Gazzetta.it. Persi tratta della ...

bocairari : @Ivan__soli Negli incontri di boxe si potrá sentire: -fuori gli inglesi. - icittadini : Mercoledì 28 luglio 2021, IVAN ZUCCO il Campione Italiano di boxe dei pesi supermedi salirà sul ring della sua citt… - SportDailyITA : Ivan Zucco vs Ignazio Crivello a Verbania - Alessandria24C : Boxe - Il pugile Ivan Zucco a #Verbania contro Ignazio Crivello per il titolo di campione italiano di #Boxe dei pes… - gdstwits : Il 28 luglio torna la boxe a Verbania.Nel clou, il campione d’Italia dei pesi supermedi Ivan Zucco difenderà il tit… -

Siamo felici di essere a Verbania, una bellissima città sul Lago Maggiore ed una piazza in cui laè molto seguita anche grazie al nostro talentuosoZucco che è molto popolare tra i suoi ...Parco gremito, spettacolo avvincente e match di ottima valenza anche grazie all'impegno dei tecnici della sezionedella Polisportiva,Cancellieri ed Ettore Iobbi che hanno curato l'...Non ha tradito le attese la riunione interregionale di pugilato “La Boxe per tutti” organizzata nella serata di ieri (15 luglio) dalla Polisportiva Riccione al parco Riccione Avventura in collaborazio ...Successo per la riunione interregionale di boxe organizzata dalla Polisportiva Riccione al parco Riccione Avventura in collaborazione con Da Quei Matti.