Bosko Sutalo | quante pretendenti | Udinese e Verona in lotta per il centrale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 luglio 2021) Diversi club di Serie A sono pronti a scommettere sudifensivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che non ha trovato molto spazio nella passata stagione. Un’occasione di rilancio per il difensore croato che potrebbe imporsi in Italia vestendo una maglia meno pesante. Sulle tracce del ragazzo sono piombatee Hellas, addio alla Dea? In prestito oppure a titolo definitivo. Ancora non si conosce la formula del trasferimento. Ma una questione sembra ormai assodata: il croato lascerà l’Atalanta in questa sessione ...