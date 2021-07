Advertising

RaiSport : #Formula1 'Possiamo essere la terza forza del Mondiale' Così Mattia #Binotto, team principal della… - infoitsport : F1, Mattia Binotto: 'Peccato per il sorpasso, Leclerc bravissimo. Siamo realisti. L'incidente? Penalità giusta' - RosarpRosario : Binotto: 'Peccato, ma siamo realisti' - autosprint : #Binotto: 'Peccato il finale per #Leclerc. #Ferrari ha riscattato il GP Francia' ???? - giulyleclerc : RT @RaiSport: #Formula1 'Possiamo essere la terza forza del Mondiale' Così Mattia #Binotto, team principal della @ScuderiaFerrari rilanci… -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto Peccato

Rivivi la domenica di Silverstone Grandi progressi dopo la Franciaha espresso la sua ... Anche Carlos è stato bravo, ma più sfortunato,per il pit - stop con il problema alla pistola ...Mattiaovviamente guarda al bicchiere mezzo pieno: 'Lewis era più veloce di noi. C'è ... Anche oggiper il pit - stop. Un problema alla pistola gli è costata una posizione importante. ...Il team principal della Ferrari ha sottolineato il rammarico per una vittoria sfuggita a pochi chilometri dalla fine, spiegando però di aver lottato con avversari fuori portata ...Il team principal della Ferrari: "È stata una buona gara per noi dopo il disastro della Francia. Sono già tre gare, non c?è due senza tre, tre gare di seguito con buon ritmo di gara".