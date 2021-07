Berrettini rinuncia alle Olimpiadi per infortunio, "devastato" (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Niente Olimpiadi per Matteo Berrettini: il 25enne finalista di Wimbledon dovrà restare fermo per due settimane a causa dei postumi di un risentimento muscolare patito nel torneo londinese. Il tennista romano era uno dei sette azzurri qualificati, insieme a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti nel maschile e a Sara Errani, Jasmine Paolini e Camilla Giorgi nel femminile. La delegazione dell'Italia Team a Tokyo si attesa così a 384 atleti (198 uomini e 187 donne). Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Nienteper Matteo: il 25enne finalista di Wimbledon dovrà restare fermo per due settimane a causa dei postumi di un risentimento muscolare patito nel torneo londinese. Il tennista romano era uno dei sette azzurri qualificati, insieme a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti nel maschile e a Sara Errani, Jasmine Paolini e Camilla Giorgi nel femminile. La delegazione dell'Italia Team a Tokyo si attesa così a 384 atleti (198 uomini e 187 donne). Visualizza questo post su Instagram ...

