Berrettini rinuncia alle Olimpiadi: infortunio muscolare (Di domenica 18 luglio 2021) Niente Olimpiadi per Matteo Berrettini fresco finalista di Wimbledon. Il tennista romano si è dovuto arrendere a un infortunio muscolare. Troppa la fatica accumulata in quest’ultimo mese in cui ha vinto il torneo londinese del Queen’s e poi ha è diventato il primo tennista italiano a disputare la finale del prestigioso torneo sull’erba dove ha poi perso in quattro set da Novak Djokovic che invece sarà regolarmente a Tokyo. Anche Federer nei giorni scorsi ha dato forfait. Berrettini non potrà essere sostituito, dopo il 16 luglio non è più possibile. La delegazione italiana è così composta da 384 atleti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Nienteper Matteofresco finalista di Wimbledon. Il tennista romano si è dovuto arrendere a un. Troppa la fatica accumulata in quest’ultimo mese in cui ha vinto il torneo londinese del Queen’s e poi ha è diventato il primo tennista italiano a disputare la finale del prestigioso torneo sull’erba dove ha poi perso in quattro set da Novak Djokovic che invece sarà regolarmente a Tokyo. Anche Federer nei giorni scorsi ha dato forfait.non potrà essere sostituito, dopo il 16 luglio non è più possibile. La delegazione italiana è così composta da 384 atleti ...

