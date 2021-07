Berrettini: «Mi sono fatto male durante Wimbledon. Devastato all’idea di saltare le Olimpiadi» (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini è stato costretto a rinunciare all’Olimpiade di Tokyo per un risentimento muscolare. Su Instagram, il tennista numero due alla finale di Wimbledon, esprime tutto il suo dispiacere. «sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l’Italia é un onore ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Matteoè stato costretto a rinunciare all’Olimpiade di Tokyo per un risentimento muscolare. Su Instagram, il tennista numero due alla finale di, esprime tutto il suo dispiacere. «estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalledi Tokyo. Ieri misottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che miprocuratoe l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l’Italia é un onore ...

