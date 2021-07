Benji e Bella Thorne a Cannes per AmfAR Gala aperto da Sharon Stone (Di domenica 18 luglio 2021) Benji e Bella Thorne a Cannes per AmfAR Gala che quest’anno accoglie più di un ospite italiano. Il tricolore è rappresentato dal musicista del duo Benji e Fede, Benjamin Mascolo, ma anche da Mahmood. La foto in apertura è stata condivisa sui social da Benji che si è presentato all’evento con la sua fidanzata e futura moglie Bella Thorne. L’attrice americana, tra le più amate del mondo, si trova in Italia adesso dove ha preso parte agli ultimi concerti di Benji e Fede che si sono tenuti all’Arena di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 luglio 2021)perche quest’anno accoglie più di un ospite italiano. Il tricolore è rappresentato dal musicista del duoe Fede, Benjamin Mascolo, ma anche da Mahmood. La foto in apertura è stata condivisa sui social dache si è presentato all’evento con la sua fidanzata e futura moglie. L’attrice americana, tra le più amate del mondo, si trova in Italia adesso dove ha preso parte agli ultimi concerti die Fede che si sono tenuti all’Arena di ...

