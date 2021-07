Benfica, accordo vicino con il Torino per Meité (Di domenica 18 luglio 2021) Il Benfica ha puntato gli occhi su Soualiho Meité. La trattativa tra il club portoghese e il Torino dovrebbe chiudersi a momenti e la cifra si aggirerebbe intorno ai 9 e i 10 milioni di euro, più alta rispetto ai 7 milioni inizialmente proposti dai lusitani. Il Benfica, però, deve ancora trovare l’accordo con il centrocampista, sotto contratto con i granata fino al 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilha puntato gli occhi su Soualiho. La trattativa tra il club portoghese e ildovrebbe chiudersi a momenti e la cifra si aggirerebbe intorno ai 9 e i 10 milioni di euro, più alta rispetto ai 7 milioni inizialmente proposti dai lusitani. Il, però, deve ancora trovare l’con il centrocampista, sotto contratto con i granata fino al 2023. SportFace.

