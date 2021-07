Bella Hadid, estate d’amore con il nuovo fidanzato Marc Kalman (Di domenica 18 luglio 2021) La propria relazione, Bella Hadid e Marc Kalman hanno voluto tenerla segreta per diversi mesi. Sette, si dice. La coppia, che ospite in Francia per il Festival di Cannes ha poi deciso di uscire allo scoperto, avrebbe voluto aspettare di capire cosa la legasse: se una passione passeggera o un sentimento vero. Così, dopo il primo incontro, avrebbe deciso di tenere per sé la storia d’amore, per rivelarsi pubblicamente solo in occasione dell’estate. Stagione, questa, nel corso della quale Bella Hadid ha perso la voglia e il bisogno di riservatezza. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) La propria relazione, Bella Hadid e Marc Kalman hanno voluto tenerla segreta per diversi mesi. Sette, si dice. La coppia, che ospite in Francia per il Festival di Cannes ha poi deciso di uscire allo scoperto, avrebbe voluto aspettare di capire cosa la legasse: se una passione passeggera o un sentimento vero. Così, dopo il primo incontro, avrebbe deciso di tenere per sé la storia d’amore, per rivelarsi pubblicamente solo in occasione dell’estate. Stagione, questa, nel corso della quale Bella Hadid ha perso la voglia e il bisogno di riservatezza.

