Belen Rodriguez in partenza dopo la nascita di Luna Mari: l’annuncio social della showgirl (Di domenica 18 luglio 2021) Belen Rodriguez in partenza dopo la nascita della piccola Luna Mari, secondogenita frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. Pochi giorni fa il lieto evento a Padova e ora, come annunciato dalla stessa showgirl argentina, è tutto pronto per il prossimo orizzonte. Il suo messaggio sui social è stato accolto da un coro di like e commenti. Belen Rodriguez in partenza dopo la nascita di Luna Mari: ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021)inlapiccola, secondogenita frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. Pochi giorni fa il lieto evento a Padova e ora, come annunciato dalla stessaargentina, è tutto pronto per il prossimo orizzonte. Il suo messaggio suiè stato accolto da un coro di like e commenti.inladi: ...

Advertising

QuiMediaset_it : Torna #Colorado stasera su #Italia1 con Paolo Ruffini e Belen Rodriguez - michaelcasco : dopo il workout di stamattina non sono ancora figa come belen rodriguez - LaMammaN1 : - GabyTac1994 : Lucrezia: 'Lui ha già fatto tutto nella sua vita, tutte le sue esperienze le ha fatte, non gli interessa più niente… - infoitcultura : Finalmente Cecilia Rodriguez incontra Luna, la figlia di Belen -