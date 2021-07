Belen ha fatto arrabbiare tutti: Ecco cos’è successo (Di domenica 18 luglio 2021) La showgirl Belen Rodriguez ha da poco partorito. Il suo comportamento in ospedale, però, ha fatto arrabbiare il Codacons. Ecco i dettagli. Belen Rodriguez (Instagram)La polemica contro il disservizio causato dalla presenza di Belen, nell’Ospedale Giustinianeo di Padova, non è ancora finita. Dal 12 luglio, giorno in cui la showgirl ha dato alla luce la figlia di Antonio Spinalbese, la povera argentina non ha trovato pace e si è trovata nel mirino di tutte quelle persone che hanno trovato inaccettabile il trattamento riservato alla celebrità. Adesso è il Codacons ad ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021) La showgirlRodriguez ha da poco partorito. Il suo comportamento in ospedale, però, hail Codacons.i dettagli.Rodriguez (Instagram)La polemica contro il disservizio causato dalla presenza di, nell’Ospedale Giustinianeo di Padova, non è ancora finita. Dal 12 luglio, giorno in cui la showgirl ha dato alla luce la figlia di Antonio Spinalbese, la povera argentina non ha trovato pace e si è trovata nel mirino di tutte quelle persone che hanno trovato inaccettabile il trattamento riservato alla celebrità. Adesso è il Codacons ad ...

Advertising

GabyTac1994 : Lucrezia: 'Lui ha già fatto tutto nella sua vita, tutte le sue esperienze le ha fatte, non gli interessa più niente… - Giordy39221323 : @francescodelu11 @Ile2S Che c’entra il fatto di Belen con questo?Certo è squallido ma davvero non capisco il nesso… - francadc : Allora c'è sta tizia che non so chi sia, di uomini e donne, che praticamente si lamenta del fatto che è incinta è… - amorsisulcuore : Il fatto è che noi poveri cristi ci fanno morire nelle corsie degli ospedale, abbandonati a noi stessi, come dei ca… - giulycart : Belen Rodriguez è diventata mamma all'ospedale di Padova. È stato fatto in modo che l'ascensore fosse interdetto ai… -